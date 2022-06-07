台股開低震盪走低，電子權值股如台積電(2330)、聯發科(2454)乏力，在群龍無首的情形之下，以個股表現為主，昨強勢演出的蘋概、觀光族群今日紛紛回檔，新台幣再貶，車用零組件、上市貿易百貨類股逆勢揚升，終場加權指數收在16512.88點，下跌93.08點，成交值為1872.26億，較前日減少295.41億；櫃買指數收在202.53點，下跌0.16點，成交值為575.14億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻認為，台股在季、月線震盪整理，本週觀察大盤能否突破季線反壓、量能回到2500億元以上，將視為盤勢強弱參考，另外，包括美元走勢、各產業龍頭5月營收數據，以及6月16日央行理監事會議等值得持續追蹤。

盤面上，台積電明日將開股東會，今日跌破10日線，收在535元，下跌0.39%；聯電收在51.7元，守住5日線，下跌0.58%；聯發科收在890元，下跌1.66%；晶呈(4768)積極拓展氖氣版圖，股價鎖在漲停板125.5元；富邦媒(8454)年中慶即將展開，收854元，漲幅9.63，創1個半月來新高；貨櫃三雄終場收紅，長榮(2603)收在144.5元，上漲0.70%；陽明(2609)收在127元，上漲0.40%；萬海(2615)收在159元，上漲0.32%。

由從籌碼來看，外資在現貨市場昨日站賣方，在期貨市場減碼期貨多單1千多口，整體淨多單回到約8000多口。由技術面來看，上檔季線賣壓重，下檔支撐看10日線位置。台股短線難脫箱型區間整理，目前市場信心不足，現階段宜嚴控資金水位。