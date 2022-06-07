因染疫而死亡的個案，遺體要不要在24小時內火化，連日來引起爭議。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今坦承，雖沒有明文規定24小時內要火化，但不代表這樣做是錯的，「這是對的，只是沒有寫出來」。

陳時中近來不斷澄清，中央從未要求確診者遺體要在24小時內火化，僅說盡速處理。今他終於承認所謂「盡速」就是要在24小時內處理完畢，「不能說那些在24小時內完成火化的人是錯的」。

陳時中說：「我想新聞有些誤解，不是說24小時內火化是錯的，沒有，那是對的，我們希望速度快，只是我們沒有明寫要24小時內，並沒有說24小時內火化是錯的。」

陳時中解釋，一開始制訂的醫療院所指引中，關於屍體處理的規定，為確保遺體不再度傳染，確保殯葬工作人員安全，規定屍體裝入兩層屍袋後，必須以稀釋漂白水擦拭，不得再打開；由於不得再打開的規定，讓瞻仰遺容有困難。最後依傳染病防治法，盡速火化。

陳時中說，實務上地方會考量火化場的負荷，在不影響日常工作下，以24小時為原則，「我們在法令上沒有規定要24小時內火化，只要求盡速，但地方有相關的排班及使用考量，都盡量在24小時內完成」。

陳時中說，他能理解這樣做會讓部分家屬無法瞻仰遺容感到遺憾、不捨，但還是要綜合考慮，畢竟遺體有傳染風險，所以既然有規定，現在還是一樣。而根據地方的要求，在24小時內處理會比較好。