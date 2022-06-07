美國總統拜登的外交團隊與過去兩任政府的團隊不同，他們在過去政府工作時，私下就已經非常熟識，長期合作的信任感也帶來了極高的凝聚力－情報機構與行政部門合作無間。但紐約大學記者與政治學助理教授貝納特（Peter Beinart）在《紐約時報》撰文指出，「團結」是拜登團隊的優點也可能是缺點，極高的群體意識可能會使他們陷入同溫層之中。

貝納特分析，拜登的外交團隊與前總統歐巴馬（Barack Obama）的外交團隊有極大的不同。美國務卿布林肯（Antony Blinken）在20年前就已經開始與拜登合作，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在拜登擔任副總統期間也曾擔任同樣職位；拜登也曾經親口說，在歐巴馬政府時期，他與現任美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）曾一起度過無數個小時。

相比之下，歐巴馬的團隊就是一個由陌生人組成、內部競爭的團隊，歐巴馬曾說:「我想要那些能夠把我趕出舒適圈的人。」但拜登不同，他的團隊都是從外交政策建制派中逐步升上來的，總體來說，他們有相近的政治思維，也是華府兩黨的外交菁英，他們傾向將美國的外交政策是為一系列軍事挑戰。

拜登政府目前提出的軍事預算比越戰時預算最高時期還高，根據民調，只有17%的民主黨員認為軍事預算應該增加。在俄烏戰爭期間，試圖利用戰爭去挫敗莫斯科的傲氣；布林肯將反俄制裁設立了極高標準，即俄羅斯必須完全撤出烏克蘭領土，這也將可以預期在戰爭結束後，會繼續與俄羅斯冷戰下去。

至於對北京，拜登團隊將中國大陸視為美國霸權的最大威脅，很大程度以「零和」定義與另一個超級大國的關係。布林肯上月演講提到對陸戰略，他說，該戰略可以概括為三個詞－美將在國內「投資」、與盟友政策「一致」，與北京「競爭」，幾乎沒有合作的詞眼出現。

貝納特也提及，對普通美國人來說，北京最危險的是在新冠疫情大流行與氣候變化的舉措，解決這些議題需要與之合作。

貝納特最後表示，拜登政府需要一些能夠挑戰目前團隊的同事，挑戰將他們團結在一起的假說，他們需要不同的聲音；因此，團結是拜登政府最大的優勢，但同時也是他們最大的弱點。