台電30幾年前在花蓮壽豐樹湖村設置23座電塔，供西部電力延輸電線路自中央山脈經鳳林鎮、壽豐鄉送往花蓮北區，但因電塔多設在農地，影響地方多年發展，居民盼台電能逐步遷移或將電纜地下化。台電表示，目前已規畫新線路，會持續與新舊路線地主雙向溝通取得用地共識。
樹湖村長彭榮華表示，超高壓及高壓電塔橫跨壽豐鄉4個村里，其中以樹湖村最多，雖然台電30多年來，均依自1986年與地主簽約的永久土地承諾書，每年撥補2890元作物補償金，但隨物價逐年膨脹，金額早已不敷使用，村民損失慘重。儘管地主想變賣土地，但只要涵蓋電纜、基座的土地均乏人問津，除影響土地買賣權益，更阻礙地方發展。
彭榮華無奈表示，因樹湖村民多次向台電陳情逐步遷移電塔一事未果，因此才會向立委傅崐萁服務處求助，在今天上午邀集台電等相關單位於壽豐鄉公所召開協調會。
時任壽豐鄉長、現任縣議員張懷文指出，樹湖村電纜遷移已是陳年老案，2006至2009年期間，不少地主因求助無門多次陳情抗議要求電纜地下化，但當時台電認為土地用地取得及經費問題，遲遲未給答覆，不過她認為，電纜線地下化勢在必行，除美觀安全，也能讓地方繁榮，若台電再無法積極有效處理，恐引起更大的反彈。
台灣電力公司花東供電區營運副處長王玉銘指出，每座電塔依大小使用土地面積有169或144平方公尺，1985年新建線路時，均有和地主取得土地合法使用權，規定用途及需求時間，不過台電也從1998年起陸續買斷15座電塔使用土地，尚有8座可能因價格因素未能成功買斷，不過願意持續與地主議價，未來若遷移新路線時，也會將用不到的土地優先回賣地主。
王玉銘接著說，由於花蓮民生、國防、營業用電等仰賴西部，輸電線路自中央山脈經鳳林鎮、壽豐鄉送往北花蓮地區，供電系統一致，無法逐步遷移，因此在2012年應立委要求已規畫新線路，預計使用135筆用地，但溝通過程仍遇到新地主反對，因此未來在線路遷移前，會努力為現行地主爭取補償金，並持續與新舊路線相關地主取得共識。
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