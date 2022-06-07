花蓮壽豐樹湖村民今在立委傅崐萁服務處協助下於壽豐鄉公所與台電等相關單位召開協調會。（羅亦晽攝）

台電30幾年前在花蓮壽豐樹湖村設置23座電塔，由於電纜、基座多位在農地，導致地主變賣土地不易，影響地方發展。（羅亦晽攝）

台電30幾年前在花蓮壽豐樹湖村設置23座電塔，供西部電力延輸電線路自中央山脈經鳳林鎮、壽豐鄉送往花蓮北區，但因電塔多設在農地，影響地方多年發展，居民盼台電能逐步遷移或將電纜地下化。台電表示，目前已規畫新線路，會持續與新舊路線地主雙向溝通取得用地共識。

樹湖村長彭榮華表示，超高壓及高壓電塔橫跨壽豐鄉4個村里，其中以樹湖村最多，雖然台電30多年來，均依自1986年與地主簽約的永久土地承諾書，每年撥補2890元作物補償金，但隨物價逐年膨脹，金額早已不敷使用，村民損失慘重。儘管地主想變賣土地，但只要涵蓋電纜、基座的土地均乏人問津，除影響土地買賣權益，更阻礙地方發展。

彭榮華無奈表示，因樹湖村民多次向台電陳情逐步遷移電塔一事未果，因此才會向立委傅崐萁服務處求助，在今天上午邀集台電等相關單位於壽豐鄉公所召開協調會。

時任壽豐鄉長、現任縣議員張懷文指出，樹湖村電纜遷移已是陳年老案，2006至2009年期間，不少地主因求助無門多次陳情抗議要求電纜地下化，但當時台電認為土地用地取得及經費問題，遲遲未給答覆，不過她認為，電纜線地下化勢在必行，除美觀安全，也能讓地方繁榮，若台電再無法積極有效處理，恐引起更大的反彈。

台灣電力公司花東供電區營運副處長王玉銘指出，每座電塔依大小使用土地面積有169或144平方公尺，1985年新建線路時，均有和地主取得土地合法使用權，規定用途及需求時間，不過台電也從1998年起陸續買斷15座電塔使用土地，尚有8座可能因價格因素未能成功買斷，不過願意持續與地主議價，未來若遷移新路線時，也會將用不到的土地優先回賣地主。

王玉銘接著說，由於花蓮民生、國防、營業用電等仰賴西部，輸電線路自中央山脈經鳳林鎮、壽豐鄉送往北花蓮地區，供電系統一致，無法逐步遷移，因此在2012年應立委要求已規畫新線路，預計使用135筆用地，但溝通過程仍遇到新地主反對，因此未來在線路遷移前，會努力為現行地主爭取補償金，並持續與新舊路線相關地主取得共識。