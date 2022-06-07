友達布局場域經濟再創佳績，旗下專攻智慧零售軟硬整合方案的子公司創利空間（以下簡稱「S4M」），為全家便利商店承接全台4,000家店舖的高效雲端數位內容公播管理系統（WMS）的布建。智慧的軟硬體零售整合方案，為「全家」奠定了數位行銷系統的基礎建置，讓管理團隊得以透過中控管理系統，精確地遠端派送行銷內容，即時監控並管理行銷數據，在競爭激烈的零售產業中，快速掌握全局，隨時應變。

S4M本次與全家便利商店及系統整合商富士通公司合作，以三方策略聯盟租賃模式將雲端數位內容公播管理系統導入全家便利商店全台店鋪，由S4M提供硬體安裝、系統整合，以及後續保固維運的一站式服務，提供「全家」快速而有效益的端到端服務，讓「全家」得以專注本業，降低系統的總持有成本，在激烈的競爭下，行銷團隊保有彈性的人力，不僅減輕成本與勞務負擔，也能免除跨部門和廠商間的溝通限制。

透過此中控系統，全家便利商店將可對全台4,000家店舖依常時蒐集的行銷數據，隨時隨地編輯管理數位行銷內容，並因時、因地將精確的行銷內容派送至各店鋪的媒體版位，加強區域化的行銷力道。而全時監控下產出的即時報表，更可讓管理者快速掌握全局，動態應變行銷策略。

S4M董事長林培弘表示，本次合作是友達集團推動雙軸轉型，發展智慧零售解決方案的具體展現。零售產業對系統穩定度的要求相對嚴格，S4M的解決方案所展現出的即時性、穩定性，以及與異質系統的高度整合能力，獲得全家便利商店的採用與肯定，象徵S4M的服務通過考驗，深受信賴。

全家便利商店整合行銷部長陳菀揚表示，虛實整合的新零售模式下，實體店鋪更需透過彈性的媒體內容強化吸引力，塑造個店化及時段別的銷售體驗。S4M的雲端數位內容公播管理系統，為「全家」完成了數位行銷系統的基礎建置，未來「全家」將可透過線下體驗、線上導購的全通路整合，提供更多以消費者為中心的服務。

除了精確布局行銷活動和策略，基於此系統絕佳的延展性，全家便利商店將更能充分利用坪效，從消費者進店選物到結帳的過程中，透過螢幕媒體版位交錯使用，全方位360度的訊息涵蓋，可望達成隨處可及、近距離接觸的互動式行銷，完整布局全通路銷售；此外，也能為廣告主創造可觀的廣告效益，透過廣告分潤獲得額外收益。