日文老師、JKF女郎長瀨昆妮是日本華僑，她近年受新冠肺炎疫情影響，結束10多年的日本生活、回台灣發展，長瀨昆妮返台後一邊發揮專長擔任日文老師，並與知名直播主連千毅合作直播而打開知名度，作風大膽的長瀨昆妮，屢次以超尺度辣照引發討論，就有網友留言「支持老師拍AV」，對此，長瀨昆妮也以6字回應。

長瀨昆妮不吝嗇展現F級上圍和前凸後翹的身材曲線，穿衣風格和拍照尺度大膽的她，屢次以性感、火辣照引發討論，由於長瀨昆妮性感形象鮮明，甚至有粉絲到臉書留言拱她「支持老師拍AV」，對此，長瀨昆妮也火速回應：「我比較愛按摩」，至於有網友建議她：「去日本發展吧…卡實在呢」，長瀨昆妮則說：「哈哈，謝謝喜歡」。

長瀨昆妮回應網友。（圖／取材自長瀨昆妮/日文女神臉書）

外型亮麗的長瀨昆妮是日本華僑，她過去曾在日本求學、上班，後來因受新冠肺炎疫情影響，她因此結束10多年的日本生活、回到台灣發展，而長瀨昆妮回台後，一邊發揮專長擔任日文老師，同時，她也積極經營社群和直播，後來在因緣際會下，和連千毅合作直播，長瀨昆妮因此打開知名度，同時，她也是JKF女郎之一，擁有深邃五官和F級火辣完美身材的長瀨昆妮，是不少男粉絲夢寐以求的女神。