技嘉(2376)與NVIDIA(輝達)今天宣布攜手義守大學數位多媒體設計學系(以下簡稱數媒系)共同打造全台首座「NVIDIA Studio x GIGABYTE 協作空間」，引進NVIDIA Studio平台與通過NVIDIA Studio認證的GIGABYTE AERO 16高效能創作者筆記型電腦，瞄準元宇宙及數位內容創作之趨勢，積極發展 3D創新應用，為義守大學數媒系提供應用工具並開拓先進的創作環境，共同培育台灣新媒體設計與數位內容開發產業所需人才。

技嘉旗下專為藝術家與內容創意者所打造的創作者系列筆記型電腦AERO 16。AERO 16系列採用NVIDIA GeForce RTX 30系列筆記型電腦GPU，並通過NVIDIA Studio認證，對於常見的影音編輯軟體、3D建模工具等皆帶來顯著的優化，同時能夠大幅縮短在支援的軟體工具上進行多媒體預覽、多媒體轉檔、3D 影像處理、平面視覺處理，甚至是特效觀賞的時間，為數媒系師生帶來更加順暢的創作旅程。

NVIDIA Studio認證的筆記型電腦由NVIDIA RTX GPU提供支援，是專為要求嚴苛的創作者而設計及測試。NVIDIA另推出多款專為創造者打造的RTX加速軟體，包含用於先進3D設計與協作的NVIDIA Omniverse平台、用於直播的NVIDIA Broadcast應用程式，以及運用AI描繪風景的NVIDIA Canvas。

NVIDIA Omniverse是專為3D設計協作和模擬而生的單一平台，學生可以在Omniverse平台中共享素材、資料庫與軟體應用程式等，並即時協作，建立各式3D素材和場景並即時反覆調整設計概念，進一步提升創作效率。

NVIDIA Broadcast應用程式可將任何空間變成居家工作室。運用 AI增強的音訊和視訊效果，為網路攝影機拍攝的畫面加上去背、模糊和自動追蹤取景，還能對傳入和傳出的聲音去除噪音，將直播、線上視訊課程和討論等應用提升至全新境界。

以AI打造的NVIDIA Canvas，可將簡單筆觸轉變成逼真的風景畫面，讓學生得以快速處理背景創作並加速釐清作品概念，有更多時間具象化腦中的創意想法。