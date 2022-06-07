【旅奇傳媒/編輯部整理】位於高雄市澄清湖大門東側面積約3.8公頃的鳥松溼地，是台灣首座以人工濕地為主題的教育公園，擁有豐富的植被及池塘生態，除為民眾休閒場所外，更是觀察生態的自然教室，堪稱都市「綠色珍珠」。為提升整體溼地環境，高市府觀光局獲中央補助，繼去年斥資約1,500萬完成園內步道更新外，預計今年底也將投入經費約1,200萬陸續更新外環步道，搭配既有的線上導覽QRcode行動條碼，讓民眾生態導覽資訊一把抓。

▲木棧道採用特殊的扣件式工法，打造更符合自然景觀的視覺效果。 圖：高雄市政府觀光局／提供

鳥松濕地原為自來水廠做為淨水及排放水的沉沙凹地，多年來充足的水源造就豐富的生物多樣性。2000年正式劃設為濕地公園，曾榮獲內政部濕地保育補助評鑑特優等殊榮。目前此座公園由市府觀光局委託給生態保育專業的高雄市野鳥學會認養並經營管理，鳥會經常舉辦自然觀察、生態旅遊、講座等，積極介紹此區豐富動植物生態及推廣正確保育觀念。

觀光局表示，每逢春夏交際，自然生態特別豐富，其中園內的三葉蔓荊將進入開花結果季節，直到秋季結束，這段期間將會吸引大量蝴蝶、蜜蜂、甲蟲類的昆蟲，有時也會吸引其他訪客，如綠繡眼、白頭翁等來嘗鮮。更重要的是，該區常會出現類似蜂鳥外型特殊的長喙天蛾及透翅天蛾，每年總是有許多攝影愛好者前來尋覓蹤影。

▲鳥松溼地是台灣首座以人工濕地為主題的教育公園，堪稱都市「綠色珍珠」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

常年在鳥松濕地擔任生態解說的翁老師表示，三葉蔓荊又叫三葉蒲姜，是馬鞭草科的常綠灌木。原生於臺灣中北部沿海一帶，生命力強韌，在海岸地帶貧瘠土地仍可生長，花朵往往吸引大量蝴蝶蜜蜂前來取蜜，是良好的蜜源植物。

他也驕傲的說，目前還沒看過比鳥松濕地這邊還要大株的三葉蔓荊，民眾一定要把握機會，來鳥松濕地走走看看，除大門口有三到四株外，園內位賞鳥屋旁也有栽植。另外，濕地內原本老舊的木棧道都已重新舖設更安全、舒適，漫步穿梭於其中真的非常享受。

▲三葉蔓荊是良好的蜜源植物，蜜蜂蝴蝶總是會前來取蜜。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局補充說道，為營造鳥松濕地更友善的旅遊環境，特爭取中央補助，去年完成園區內步道更新，今年底前也會整建外環步道，為了降低對地面植生和昆蟲的干擾，特地配合場域環境設計離地30-50公分的木棧道，讓牠們自由穿梭，深具生態廊道的意義，更採用特殊的扣件式工法，改善過去螺栓外露、過於人工化的缺點，打造更符合自然景觀的視覺效果，今年底完工後將能使整個鳥松溼地步道系統更加完整，走入其中如同進行一場心靈的SPA。

▲每年總是有許多攝影愛好者前來尋覓三葉蔓荊盛開的情形。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局也特別呼籲，鳥松溼地是一處很好戶外生態教室，讓人們更貼近、了解溼地生態和自然四季的關係，假日許多家長都會帶著孩童前來，面對防疫新生活，都應全程戴口罩、保持社交距離，享受自然生態的同時也不忘做好防疫措施。

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