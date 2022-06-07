羅智強宣布退選桃園市長 趙少康建議張善政「這樣做」

國民黨前台北市議員羅智強昨（6日）宣布退出桃園市長選舉，震驚各界，對此中廣董事長、資深媒體人趙少康在今（7日）稱讚羅智強的氣度，也建議張善政應授予羅空戰指揮官的重任。

趙少康以「感佩智強成全，助善政兄一起贏回桃園」為題，指出羅智強展現了「成全」氣度，宣布退出桃園市長選舉為國民黨整合邁出重要一步。趙少康直言羅的退讓與犧牲令人感佩，也建議張善政應該「立刻積極邀請羅智強進入他的競選團隊」，並授予空戰指揮官重任，借重羅智強在「網路、文宣及青年工作上的長才，打一場陸空結合並互相支援的選戰，團結把桃園贏回來」。

趙少康強調，年底桃園市長選戰對國民黨來說很有機會，張善政是很優秀的人選，論高度、論才能、論經歷都是一時之選，「只是因為黨中央事前缺乏溝通，加上過程粗糙，才弄得地方雞飛狗跳」，讓已經宣布參選的羅、立委呂玉玲等人感受不佳，「這是黨中央必須檢討之處」。

「現在就是團結的開始」，趙少康表示羅智強行腳桃園已經好一段時間，不僅到第一線傾聽最基層民眾的需要，也和多名黨籍民代密切交流，了解很多鄉親的心聲；而如今願意「成全」一切，展現了他的高度與氣度，趙呼籲張善政「應該廣納賢才，即使三顧茅廬，也要力邀智強進入競選團隊」，自己也願意盡力協助並促成桃園大團結，讓最好的人才為桃園服務，才是桃園之福。

趙少康最後直言，只要張善政展現最大善意，相信羅智強在沉澱後一定會顧全大局，做出最明智的決定。趙提到自己說過「政治就是唯勤唯誠」，選舉能多握一雙手就多握，對於地方民代盡量展現誠意、爭取合作，當然包括黨內同志；趙少康也希望張、羅兩人，以及桃園所有立委及民代攜手合作，「發揮一加一大於二的力量，贏回桃園」。