國道一號高速公路泰安段北上車道，今天中午發生一起自撞車禍，2人受傷的交通意外。（台中市消防局提供）

國道一號高速公路台中泰安段北上車道，今天中午1時許，發生一起自撞車禍。一輛自小客車自撞護欄後，車身幾乎180度迴轉，一名女子被拋出車外受傷，另一名男子也受傷，兩人都被送醫急救；警方指出，肇事原因正由國道警方調查處理中，呼籲天雨路滑駕駛應減速慢行。

台中市消防局指出，今天中午1點多接獲報案，於國道一號北上158.2公里處，發生一輛轎車自撞的車禍意外，有2名傷者需要救護；消防局派救護車到場後，發現一名30多歲女子被拋出車外，意識不清、腳骨折；另一名30多歲男子頭暈、意識清楚，身體無力，兩人都送到衛福部豐原醫院就醫。

警方調查發現，現場一輛自小客車自撞內側護欄後，自小客車頭嚴重毀損，車身幾乎呈180度迴轉後，整輛車停在國道中線的車道上，造成國道一號的交通短暫受阻；現場經警方調查後予以排除，目前已恢復交通，全案正由警方協助調查肇事原因中。