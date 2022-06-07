法務部矯正署台南第二監獄今年開辦油漆塗裝技能訓練班，漆藝老師陳瑩珊帶學員完成大型壁畫。(南二監提供／劉秀芬台南傳真)

法務部矯正署台南第二監獄今年開辦油漆塗裝技能訓練班，漆藝老師陳瑩珊帶學員完成大型壁畫。(南二監提供／劉秀芬台南傳真)

法務部矯正署台南第二監獄今年初才把呆板的水泥外牆變3D彩繪牆，最近監獄裡的角落，也由受刑人合力彩繪一幅巨型抽象壁畫，獄方也將受刑人上油漆塗裝技能課、彩繪過程拍成影片，記錄受刑人學習成長歷程。

南二監今年年2月開辦油漆塗裝技能訓練班，漆藝老師陳瑩珊在監方的力邀之下，克服心理障礙，勇赴監獄展開一段與大哥們的奇藝旅程。

陳瑩珊說，可能是平常看太多港片，對「大哥」們心存畏懼，害怕一不小心就有暴動，因此一開始時講課都非常小心謹慎，後來發現學員們都很善良、認真上課，互動跟獄外學生沒有太大差異，上課前還提前把工具準備好，這些小細節讓陳瑩珊很感動。

參與課程的受刑人本對油漆塗裝充滿陌生又好奇，在老師悉心指導下，完成多部作品，其中一幅長445公分、寬347公分名為「希望」的巨型壁畫，氣勢磅薄，讓人嘆為觀止。

典獄長李進國表示，收容人出監就業以缺工較多的營建土木業最容易找到工作，因此南二監今年開辦油漆塗裝技能訓練班，提升學員專業職能，增進重返社會之就業自信與機會。

陳瑩珊說，此次課程算是速成班，有的學員一開始擔心畫不出來，無法完成作業，陳瑩珊也鼓勵學員，一開始很難，未來出去就業也是如此，不用管別人講，努力去做就對了，過去的標籤不重要，找份自己能甘願吃苦的工作，才是夢幻行業。

南二監特將創作過程拍攝「給你一點顏色瞧瞧」紀錄片，6月7日該班結訓當日上傳影音平台與大家分享，希望社會大眾給這群努力改變的受刑人正面鼓勵。