T1聯盟桃園雲豹「阿杜」杜譽城今年3月例行賽期間右膝十字韌帶斷裂導致賽季報銷，球團表示杜譽城近期開刀治療，今天（7日）已經出院回家休養，他也期許透過後續治療、復健，能趕上下季開打前回歸球場。

以下為杜譽城近況球團公告全文：

桃園雲豹職業籃球隊主力球員「阿杜」杜譽城，在3月例行賽中因右膝十字韌帶斷裂導致賽季報銷，近期進行開刀治療，今(7日)已順利出院，杜譽城表示，受傷後心情沉澱一段時間，現已逐漸釋懷，之後就好好復健，希望能早日回歸球場。

杜譽城自開季前就備受矚目，卻在2月28日與臺南台鋼獵鷹比賽中，不慎造成右膝十字韌帶斷裂，此後就高掛免戰牌至賽季結束，回想起本季他說：「一開始受傷其實蠻沮喪的，加上那時跟隊友也磨合的越來越好，整季報銷多少會覺得蠻遺憾的，但在場下看著球隊持續進步，大家從一路不被看好，到最後晉級挑戰賽，證明了大家用實力在進步、成長，也讓球迷慢慢認可我們。」

儘管受傷，但杜譽城是雲豹積極栽培的本土球員之一，在開刀前每場都以「加油團」身份出現在場邊，他說：「就算受傷不能上場，還是會想要在場邊幫他們加油，為球隊盡一份心力。」

受疫情影響，杜譽城於近期接受手術治療，目前已順利出院的他，特別感謝醫院、球團、隊友及防護員等人的照顧，後續也將持續治療、復健，盼能在下季開打前回歸球場。