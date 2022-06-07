隸屬韓國民主勞動組合總聯盟(KCTU)一員的韓國重車司機大團結工會(CTS)，串聯部分未加入會的大貨車駕駛，因不滿燃料費大增，7日凌晨天還不亮時，就開始集結大罷工，憤而要求當地政府增加貨櫃收費費率，確保自己的基本薪資能對抗飆升的通膨。

這場大概有2.5萬位職業大貨車駕駛所參加的示威抗議，由於人數不少可能也會影響到韓國社會正常運作。早在上個月，這些開大車的運將就曾釋出要無限期大罷工的消息。

為保障韓國貨櫃聯結車以及水泥車駕駛基本薪資，以及防止行車事故憾事發生，當地政府在2020年推出一個叫安穩貨運費(Safe Trucking Freight Rates System)的3年計畫，若沒意外此落日條款，將於2022年底結束。

知情人士表示，因為推出時機是在新冠病毒開始爆發之際，故2020年終時此貨櫃費率曾被下調過，但隨著全球燃料費用節節高漲，以一趟600公里40尺大櫃的來回運費來說，光在2021年就調升過7次之多，漲幅達約12%。

同時，2022年4月也又再漲過一次，增幅更是近7%。不過，這些韓國大車駕駛覺得還是不夠。另外，韓國警方也表示，罷駛期間若有任何不法情事，煽動其它未參加此次罷工司機，必將逮捕並移送法辦。

韓國總統尹錫悅指出，無論是雇主對勞工有任何不當行為，或者勞工本身有任何不法舉動，一定會按照法律以及原則性來處理。