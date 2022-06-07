美系外資針對股王矽力-KY(6415)出具最新研究報告，點出PMIC(電源管理IC)緊張狀況可能不會持續那麼久，且在指標大廠德儀的PMIC供應增加下，矽力-KY將慢慢失去定價權，故維持矽力-KY減碼評等、目標價2500元。

美系外資表示，根據外電指出，矽力-KY競爭業者德州儀器正通知大陸當地客戶，預計類比IC的短缺將在下半年獲得緩解，故重申先前的預估，即PMIC的短缺可能不會持續那麼久，而近期矽力-KY股價下跌2.4％，力智也跌2.1％，這也剛好證實了先前的觀點，PMIC緊張狀況可能不會持續那麼久。

美系外資表示，根據對供應鏈的調查顯示，隨著德儀9月12吋廠的產能產出，德儀的PMIC交貨時間正在縮短。亞洲供應鏈原先認為產量會在12月到來，現在看來德儀將可以在9月準時交貨，這也導致近期傳出PMIC恐有供過於求的擔憂，值得注意的是，德儀R-Fab將專注於PC、消費PMIC供應，這與矽力-KY、力智(6719)等亞洲供應商重疊。

美系外資表示，除了看到德儀供應增加之外，伺服器ODM最近也將PMIC訂單削減了10~20％，這可能是一些重複訂單(Over Booking)取消的結果。

美系外資也預計，當德儀的PMIC供應增加，矽力-KY將慢慢失去定價權，不排除矽力-KY需要在下半年或2023年調降部份產品價格，以確保矽力-KY在PC、消費用PMIC的市占，故維持矽力-KY減碼評等、目標價2500元。