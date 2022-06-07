大陸《法治日報》微信公號7日消息，大陸國家安全部6日公布部門規章《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》（《辦法》），自公布之日起施行。規定舉報人獲得舉報獎勵應當同時符合有明確的舉報對象、舉報事項事先未被國安機關掌握、舉報內容經國安機關查證屬實等3項條件。《辦法》還規定4個等級的獎勵標準；明確舉報獎勵相關工作，追究國安機關工作人員責任的6種情形、追究舉報人責任的4種情形和追究舉報人所在單位責任的兩種情形。

《辦法》共5章24條，根據大陸《國家安全法》、《反間諜法》及其實施細則等法律法規，對國家安全機關實施的公民舉報獎勵工作進行了全面規範，明確舉報獎勵工作應當貫徹總體國家安全觀，堅持國家安全一切為了人民、一切依靠人民，堅持專門工作與群眾路線相結合，堅持客觀公正、依法依規。

《辦法》立足鼓勵公民舉報危害國家安全行為，依照上位法律法規規定，細化和明確了國家安全機關實施舉報獎勵的條件、方式、標準和程式。其中，規定舉報人獲得舉報獎勵應當同時符合3項條件：一是有明確的舉報對象，或者具體的危害國家安全行為線索或者情況；二是舉報事項事先未被國家安全機關掌握，或者雖被國家安全機關有所掌握，但舉報人提供的情況更為具體詳實；三是舉報內容經國家安全機關查證屬實，為防範、制止和懲治危害國家安全行為發揮了作用、作出了貢獻。

《辦法》結合國家安全機關舉報獎勵實踐，明確獎勵實施方式包括精神獎勵和物質獎勵，並根據舉報發揮作用程度、作出貢獻大小，畫定了4個等級的獎勵標準。

關於法律責任，《辦法》明確了舉報獎勵相關工作中，追究國家安全機關工作人員責任的6種情形、追究舉報人責任的4種情形和追究舉報人所在單位責任的兩種情形。其中明確規定，舉報人不得藉舉報之名故意捏造事實誣告、陷害他人，不得弄虛作假騙取獎金，不得惡意舉報或者以舉報為名製造事端、干擾國家安全機關工作，不得洩露舉報中知悉的國家祕密或者工作祕密。

大陸國家安全部有關負責人表示，制定《辦法》堅持「國家安全一切為了人民、一切依靠人民」的具體體現，對於完善反間諜法律制度體系，落細落實專門工作與群眾路線相結合的法律原則，彙聚全社會維護國家安全的強大合力，具有重要意義。下一步，各級國家安全機關將認真貫徹落實《辦法》，運用法治思維和法治方式，引導和激勵廣大人民群眾舉報危害國家安全行為，共同築牢維護國家安全堅實屏障。