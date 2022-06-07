一位大型金控高層直言，和世界上大多數國家正面臨日益嚴峻的通貨膨脹挑戰不同，日本所面臨的則是「通貨緊縮」問題，也因此， 日本央行反而希望透過貶值使日本脫離通貨緊縮，這使日圓匯率恐看不見底部。

而除了一般國人最矚目的何時買匯日圓最便宜話題，日圓匯率貶值的影響在東亞經濟圈的影響更為深遠，大型金控內部評估認為，甚至會對中國出口貿易，人民幣匯率造成影響，例如，人民幣匯率可能因此有貶值壓力。

大型金控高層對此分析，尤其是當日圓匯率已突破25年來的新低價位，亦會使日系企業過去投資海外的決策反轉，資金及技術都會回流日本，對於原本依賴日本的資金及技術的國家而言，將會構成另一種挑戰。

這位金控高層也指出，包括台灣高度仰賴自日本進口物料，或者出口產品與日本有高度競爭關係的廠商，此時也必須提高警覺，可能將產生進口成本上揚、出口競爭力減弱等影響，甚至日本半導體產業的競爭優勢也會放大，這點也值得台灣半導體產業注意。

這位高層分析，如同日本央行總裁黑田東彥堅持寬鬆貨幣政策的宣示，既然日本沒有通貨膨脹的壓力，反而還有通貨緊縮，自然可以放手透過寬鬆貨幣政策來救日本經濟，日本央行亦以將國內目前處於通貨緊縮狀態，提升到通貨膨脹能有2％的目標，甚至日本央行希望能在此情況之下，創造出「薪水與物價共同上漲的良性循環」。

在日本的寬鬆貨幣政策之下，相對於其他國家的升息，日圓匯率貶值理所當然，包括日央行總裁黑田亦認為，只要日圓匯率並非突然重貶，而是穩定貶值，反而會對經濟，尤其是出口有正面作用；對此這金控高層也認為，倘若日圓貶值，有助於讓日本從通貨緊縮的狀態走出，進而達到有2％的正常通貨膨脹，日本央行反而對貶值樂見其成，更不會出手阻礙。

另一方面，由於美國和日本之間，對於當下貨幣政策收緊、寬鬆的態度對比鮮明，因此勢有兩國利率差距持續放大的預期心理，只要這種預期不消除，日圓名目匯率就會有持續走貶的壓力，也因此日圓的匯率迄今仍看不到底部。