主計總處昨（6）日的國情統計通報指出，全球航運受到疫情的影響而衍生的缺櫃與塞港現象，今年前4個月，我國際商港貨物裝卸量較去年同期減少2.4％，為連續4季正成長之後首度出現的下滑。

主計總處指出，根據交通部最新的統計，全球航運的缺櫃、塞港現象，影響所及，使得今年前4個月台灣國際商港貨物裝卸量為2億3,875萬計費噸，較去年同期減少2.4％，其中貨物裝量、貨物卸量分別較去年同期下滑1.4％與3.1％。

主計總處表示，按照港口別觀察，今年前4個月貨物裝卸量以高雄港1.4億計費噸居冠（占總裝卸量59.9％），較去年同期減少1.7％、其次為台中港4,334萬計費噸（占18.2％），年增0.2％、台北港2,638萬計費噸（占11.0％），年減10.4％、基隆港2,123萬計費噸（占8.9％），年增2.0％。

另外，就貨物別觀察，今年前4個月，國際商港裝卸貨物仍以貨櫃裝卸量占74.1％為最大宗，較去年同期減少2.5％，其次為管道貨（管道貨係指利用管道輸送之貨物，例如：原油或其他液化品等）占8.0％，年減1.9％。其餘貨物裝卸量依序為煤炭（占4.6％）、鐵礦砂（占3.7％），以及鐵礦石（占3.1％），分別較去年同期減少11.1％、6.8％與3.8％。