近年來「房產科技（PropTech）」議題火熱，科技創新持續翻轉傳統的房仲產業。2022年永慶房產集團宣布進軍元宇宙，超前佈局「房產科技4.0」，構建屬於未來世代的賞屋體驗。為了打造下一世代的房產科技，永慶房產集團科技團隊將招募百位科技人才，開出數據分析師、AI數據工程師、資料工程師等眾多職缺。

永慶房產科技從1.0走向3.0 翻轉賞屋模式

永慶房產集團產品企劃部協理呂學堯表示，永慶很早就利用科技來幫助消費者解決購售屋難題，自2000年打造「永慶房仲網」開始，永慶持續推出「影音宅速配」、「永慶快搜APP」、「MR智能生活」、「實境找房」、「實境Live賞屋」和最新的「專人導覽」等科技服務，標誌永慶的房產科技從房產資訊數位化（房產科技1.0）、走過房產資訊行動化（房產科技2.0）、達到房產資訊智慧化（房產科技3.0）。

呂學堯說明，如何幫消費者快速找到他們理想的房子，一直是房仲業者的服務關鍵，而永慶的「AI智能配對系統」就是運用大數據和人工智慧技術，所開發出的房產科技3.0的最好例子。永慶房產集團的「AI智能配對系統」，能夠根據客戶對房屋的喜好和條件，自動推薦客戶適合的房子。更可以根據不同類型的消費者，採用不同推薦策略，精準推薦出客戶有興趣的物件。呂學堯分享：「根據我們的內部數據，永慶的AI智能配對系統讓客戶平均帶看次數比過去減少了近4成，甚至有些客戶只需要帶看2-3間房子，就能找到夢想房！」

打造房產科技4.0 永慶開出百名科技職缺

身為「科技房仲」的永慶房屋，將持續在科技前沿挖掘更多創新服務的可能，率先佈局「房產科技4.0」！2022年年初，永慶房產集團與iStaging愛實境、HTC宏達電、佐臻進行策略合作，啟動《元宇宙計畫》，整合AR、VR、MR、XR等技術與裝置，打造沉浸式的賞屋體驗。等到AR或VR裝置普及後，消費者在家就能以虛擬實境的方式，跟著永慶經紀人賞遍各地房屋。

為了持續深化「房產科技3.0」的應用，並擘劃「房產科技4.0」的可能性，永慶房屋擴大招募百位科技人才，開出軟體開發、數據分析、雲端技術、資訊企劃、專案管理、數位行銷/設計等相關專業職缺。呂學堯表示，身為一名科技人，在永慶房產集團服務其實有很多發揮空間。「永慶房產集團累積了30餘年的房市資訊和交易經驗，是科技人和數據人夢寐以求的數據金礦。不管是建立新一代的房產科技來服務消費者，或是從數據中挖掘出全新的商業模式，都是有可能的。未來房仲服務會更加仰賴科技，應用也會越來越多元細膩，永慶房產集團將打造下一世代的房產科技，引領台灣房仲產業的科技創新。」