嘉義縣今公布1557人確診，並公布各鄉鎮市確診人數統計。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布1557人確診，再寫單日新高，年紀最大是1名住在護理之家的104歲阿嬤，也是嘉縣至今最高齡染疫者，雖然阿嬤無症狀，醫護人員已讓阿嬤服用抗病毒藥物，另為預防MIS-C兒童多系統發炎症候群，衛生局呼籲民眾讓孩童接種完整疫苗。

嘉縣今新增1557人確診，其中有症狀241人，無症狀1316人，年齡介於3個月至104歲，10歲以下157人，70歲以上154人，累計全縣10歲以下染疫幼童2575人，70歲以上也有2063人，目前居家隔離1784人，輕症居家照護7986人。

嘉義縣長翁章梁表示，疫情進入高原期，兒童染疫數有增加趨勢，縣內10歲以下染疫幼童累計2575人，為防堵重症，嘉縣全面提升接種速度，5月25日兒童疫苗開打以來，5至11歲第1劑疫苗接種率已達81.7％，如加上確診人數，6日中央公布嘉縣社區涵蓋率高達89.5％全台第3，但兒童重症預防仍不得輕忽。

衛生局長趙紋華表示，近來國內出現首例兒童確診康復後，發生MIS-C兒童多系統發炎症候群案例，專家指MIS-C發生族群0至19歲都有可能，但以6至12歲最多，致死率約1％至2％，及時醫療介入可有效降低死亡率，提醒若家中子女不慎染疫，康復後6用內都是觀察期。

為強化醫療量能整備，嘉縣4大醫院全面加開專責病床，總數已達334床，包括專責病房289床、負壓隔離床41床、專責加護病房34床、尤其特別規畫小兒加護病房13床，量能雲嘉嘉南地區最高，以最高規格因應急重症醫療及緊急處置。

趙紋華說，根據國外研究發現，打一劑新冠疫苗就可以下降97％染疫引發MIS-C的風險，現嘉縣5至11歲第1劑社區涵蓋率高達89.5％，12至17歲接種率更高達95.5％，目前29場次校園接種已陸續開打，呼籲民眾完整接種疫苗。