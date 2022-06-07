桃園市一名周姓婦人6日下午前往平鎮區環南路合作金庫提領鉅款，由於婦人臨櫃填單時神情慌張，且邊講電話邊填寫提款單，行員察覺有異，立即反應給前來簽到的巡邏員警，經過員警及行員不斷的勸說，才及時成功阻詐。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，68歲周姓婦人日前在臉書社群網站結識一名自稱在工程師的男子，雙方透過通訊軟體聯絡交往，在男子甜言蜜語的柔情攻勢之下，讓婦人陷入愛情陷阱，對方見時機成熟，假藉因需要1筆資金作為創業基金，向婦人商借100萬元。

婦人不疑有他，二話不說就拿著存摺及印鑑前往合作金庫準備提款，但在填寫提款單時，因為神情慌張，且不斷的說電話，讓承辦的行員察覺有異，恰巧北勢派出所巡邏員警前來簽到，合作金庫行員趕緊請求警方協助，一起加入勸說婦人的行列。

起初婦人仍是深信不疑，執意將金額領出，所幸經過員警及行員向婦女耐心解說，告知有許多詐騙集團利用言語柔情博取感情、信任及好感，並佯稱需要大筆資金來周轉、交付運費、投資等等騙術要求民眾資助。婦人這才了解自己遇到詐騙，婦人也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住財產。