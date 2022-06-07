中央流行疫情指揮中心曾表示，染疫康復3個月內不會再被列為確診或重複匡列，但有民眾5月23日確診、Ct值32，29日解隔且快篩陰性，6月6日又驗出Ct值僅18，且收到第二張居隔單。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，需再了解衛生局為何開出第二張居隔單。

羅一鈞日前指出，若3個月內重複檢出陽性，現行通報系統會自動歸併為同一次感染事件，但最近已在研擬臨床醫療人員判定患者為二次確診相關指引，例如有高度疑似症狀、PCR結果Ct值低等，可視為獨立確診記錄通報，並開立隔離文件。

據指揮中心6日統計，目前全台有1212人有兩次確診紀錄。最近不少人分享自己二度染疫經驗，且不乏第二次感染比第一次嚴重的案例；一位民眾在5月23日確診，Ct值32，5月29日解隔且快篩陰性，6月6日又驗出Ct值僅18，並且再度收到居隔通知書。

羅一鈞說明，依照目前作法，除非醫院或臨床醫師提出懷疑是二次感染，否則3個月內如有第二次PCR陽性紀錄，應自動被歸併。至於為何該民眾再度收到居隔通知書？羅一鈞表示，會向個案所在縣市衛生局詢問相關細節。