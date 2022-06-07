新冠肺炎已在全台肆虐2年餘，過去遺體都被要求在24小時內火化，不少家屬泣訴無法見到家人最後一面，雖然衛福部長陳時中日前改口說無此規定，但台北市長柯文哲坦言，北市已無處暫放屍體，按現有SOP走就是會在24小時內處理完畢，不過未來可和殯葬業者討論，看看是否能使用透明屍袋，方便家屬瞻仰遺容。

台北市議會下午進行市政總質詢，議員陳重文質疑，陳時中面對火化之亂竟改口，還甩鍋說是地方權責，柯文哲無奈表示，如果全世界都誤會了，那就不是他一個人的問題，其實這件事只要有規則就能處理，比如新冠死者要不要放冰櫃，相關遺體的停放又該怎麼做，如果通通不講的話地方要怎麼執行？

副市長黃珊珊接著補充，傳染病防治法確實沒有規定24小時內要火化，但中央在屍體處理上有2項指引，首先是在醫院、車子上入殮，第二則儘速火化，雖然中央說不用在1天內火化，但問題是遺體要放在哪邊，現在醫院、二殯都無法暫存，北市也有自製條例說第五類傳染病不得寄存；柯也附和，按照SOP走就是24小時內火化完畢，因為根本沒有停放的地方。

陳重文接著詢問，北市14座焚化爐每天火化多少確診死者、目前冰櫃還有多少容量，殯葬處長陳冠伶回應，從5月開始平均每天超過30位，一殯冰櫃目前有228格，但常常爆滿，二殯則有726格，滿的程度也有8、9成，裡頭目前沒有暫存確診遺體，柯聽聞火化人數後也大驚「這麼多」。

陳重文感嘆，北市在無法存放確診遺體的情況下，已按照中央指引儘速火化，按照目前規定，在醫院往生的病人必須立刻裝上屍袋、不能打開，導致家屬無法見到家人最後一面，市府是否能研擬相關人道配套措施，讓民眾不留遺憾。

陳冠伶說，現在市面上有「臉部開窗」的新型屍袋，也許這是一個可能的方式，只是說目前屍袋都是殯葬業者在使用，殯葬處無法強迫大家都使用，但這確實是個方式能讓家屬達到「瞻仰遺容」的目的。

陳重文追問北市在醫院推行透明屍袋的可能性，柯文哲則說，可以啊，不過這屍袋是殯葬業要提供，未來會殯葬業者討論看看，是否這些死者都來用透明屍袋，民政局長藍世聰也承諾，現在若有透明屍袋可用，會馬上取得，再來提供給家屬。