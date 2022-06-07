愛玩小學校公益快閃店現場照。（克蘭詩提供）

克蘭詩公益月主視覺。（克蘭詩提供）

疫情衝擊，全球經濟與商業模式，面臨著嚴峻考驗與轉型，企業社會責任(CSR)躍然成為後疫情時代的顯學，凝聚社會的善良力量、善待自然環境，將會是讓人們得以挺過疫情考驗，昂首向前的正能量。

成立於1954年的克蘭詩，是由賈克‧古登(Jacques Courtin-Clarins)先生所創立的家族企業，迄今已傳承至第三代，透過家族獨立性經營，得以百分之百落實品牌初衷的經營理念「克蘭詩最重要的信念，我從小就耳濡目染：成功必然與我們所熱愛的自然有關，因為大自然是一切的根源，其次是要傾聽女性的聲音，而這正是我們存在的理由」集團副執行長暨企業社會責任負責人維吉尼亞•古登-克蘭詩(Virginie Courtin-Clarins)驕傲地分享著；正是這代代相傳的兩大原則，引領著克蘭詩成為一家負責任、重承諾並具有長遠眼光的公司。

「熱愛自然」與「照顧人群」的品牌信念，自1954年創立之初就不斷落實在品牌執行的每個面向，造就克蘭詩持續實踐企業社會責任的公益DNA，力求讓地球環境更美好、也讓人們的生活更美好。在「熱愛自然」的領域，致力於保育生態多樣性、減塑固碳與綠化生產；而「照顧人群」呈現於社會公益面向，則有1989年開啟支援的關節炎研究計畫、1997年起透過活力女性獎(Prix Clarins de la Femme Dynamisante)贊助兒童援助計畫，以及自2011年起連續11年透過國際性公益品牌FEED捐餐第三世界學校，終結兒童飢餓並且賦權貧童接受教育、翻轉人生，迄今法國克蘭詩已累積捐出3600萬份餐點。

克蘭詩相信，孩子就是世界的未來，集合眾力為我們的下一代付出，就是為了創造美好世界最有價值的努力。法國克蘭詩自2011年起即開始響應世界公益品牌FEED供餐計畫，迄今已屆滿11個年頭。透過把食物捐贈給學校的方式，促使貧窮家庭把孩子送到學校接受教育，讓孩子不僅在學校吃到一天中的唯一餐食，更得到接受教育、翻轉人生的機會。

台灣克蘭詩將每年六月訂為愛小孩行動的公益月，凝聚台灣之愛放眼世界、幫助貧童。6月1日至6月30日，每位顧客臨櫃或在官網的首筆消費，沒有金額限制也不需額外捐款，都能響應FEED捐餐活動，並獲贈『2022 FEED吃飽包』，以茲證明克蘭詩已代表顧客捐贈7餐給世界貧童。

顧客不需要任何改變與額外行動，僅維持原有的購物期待和習慣，選購自己喜歡的產品，透過品牌的投入，就能毫不費力地為孩子的未來加值善意，賦予單純購物需求額外的愛的能量。

台灣克蘭詩則進一步把關懷兒童的愛小孩精神，落地擴大實行在台灣本土！6月1日至6月30日，只要追蹤克蘭詩台灣IG(@clarinstw)，每增加1個追蹤人數克蘭詩就幫你捐5元送愛捐餐基金，響應喜憨兒基金會「送愛到部落」計畫幫助偏鄉兒童。 更多活動請洽品牌官網。