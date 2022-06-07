大陸高考作文入題的95後女飛行員徐楓燦13項考核全部優異。（中青線上）

大陸高考作文入題的95後女飛行員徐楓燦13項考核全部優異。（中青線上）

澎湃新聞報導，大陸高考（大學聯考）7日拉開帷幕。首場語文考試於上午11：30結束。目前已經公布了2022年大陸全國甲、乙卷，大陸全國新高考Ⅰ、Ⅱ卷，以及北京卷、天津卷、浙江卷的語文作文試題。今年浙江卷語文作文題聚焦了創新、發展的話題。官方「金華發布」微信公眾號刊文特別介紹了進入今年作文題的95後金華姑娘徐楓燦。

浙江卷語文作文題給出的材料寫道：近年來，浙江省著力強化創新驅動，深入實施人才強省、創新強省首位戰略，深入實施「鯤鵬行動」「高層次人才特殊支持計畫」等人才工程，全省高品質發展水準持續提升。材料還列舉了新時代浙江青年在各行各業、不同領域開拓創新的例子：其中如95後姑娘徐楓燦，在空軍航空大學刻苦訓練、滿分通過考核，成為中國陸軍首位初放單飛的女飛行員；上述作文題出爐之後，官方「金華發布」微信公眾號刊文介紹了進入今年作文題的95後金華姑娘徐楓燦。

文章介紹，1999年10月出生的徐楓燦，小學、初中均就讀於金華市婺城區羅埠鎮，高中畢業於金華一中。2017年9月，成績優異的徐楓燦從全國12萬餘名應屆高中畢業生中脫穎而出，成為陸軍培養的首批飛行員。

徐楓燦參加學院第五屆礪鷹杯軍事技能對抗賽獲得三等獎；參加實裝訓練以來主動研學，檢飛篩選綜合排名第一，被確定為首個初放單飛女學員，並圓滿完成了同乘協助其他同批9名女飛行學員初放單飛任務。連續兩年被評為優秀學員、優勝學員。她的颯爽英姿和勵志故事，還曾上了《人民日報》微信公眾號。

去年7月，徐楓燦從得陸軍航空兵學院畢業時，浙江媒體《中國藍新聞》曾刊文介紹：近日，陸軍航空兵學院首批女飛行學員完成了畢業聯考全部課目，徐楓燦和她的同學們巾幗不讓鬚眉，順利通過包括軍事基礎飛行技能、飛行理論等13項考核並取得了優異成績，再一次登上《人民日報》、央視新聞等官方微信，刷屏了朋友圈。

徐楓燦在接受採訪時說，其實無論飛了多少次，每次坐在駕駛座位上都很緊張，考核非常嚴格，總擔心因為技術不達標而被停飛。

「其實飛行員這個職業不是大家看上去那麼風光，想要坐上直升機，甚至獨立操作，需要學習大量的理論知識，和實戰訓練。我們有一門課程是直升機旋翼動力學，聽到這個名字，大家就能猜到不成為一名學霸是學不透的。我們還要學習發動機工作原理，很多人會想你又不是幹機務的，學這個幹什麼，但就像我們教練員說的，基礎不牢，地動山搖。我們不能只把自己當成單純的駕駛員，想要成為一名優秀的駕駛員，這些知識是我們未來衝上雲霄最重要的東西。」

「都以為飛行就像小鳥一樣自由自在。但實際上，你要熟悉掌握上千個零部件的功能，駕駛時要同時關注幾十個資料。」所以，不是「學霸」，根本搞不透這些東西，而徐楓燦在訓練之外，去的最多的地方就是圖書館和閱覽室。

除了成為學霸，體能也必須是槓槓的。比如，要想成為一名飛行員，最基礎的一個考驗就是「抗眩暈」：

「坐在上下左右高速大角度旋轉的轉椅上，檢測抗眩暈能力。幾分鐘後轉椅停止，此時你可能已經高速旋轉了幾百圈。然後要迅速起身，並在2秒內精準回到自己原本站立的位置上。」這一切都是為了保證你能適應各種各樣的飛行環境。

為了通過測試，徐楓燦幾乎每天都要經歷各種各樣天旋地轉的「遊戲」。而這些只不過是開胃菜，3000米跑、蛇形跑、曲臂懸垂……都是家常便飯。

在畢業考試中，全身運動五項則主要考驗學員的綜合能力。項目包括推舉杠鈴、下蹲起立，跳繩、繞圈跑和衝刺，鍛煉了下肢力量和上肢力量，協調能力、靈活度和爆發力。

除此之外，女飛行學員們還完成了3000米和400米兩項跑步課目。

「女兒很能吃苦，訓練時，手上、腳上都是傷，她愣是沒吭一聲。」家人沒有聽過徐楓燦的一句叫苦叫累，但是身為母親，徐媽媽每次見到女兒，都能尋找到新痕舊疤。

簡單一句話：國家要的是萬裡挑一，菁英中的菁英。正如徐楓燦自己所說，「對於軍人來說，不分男女，只看實力。」