臺灣卡那卡那富族發展協會今(7)日於那瑪夏區卡那卡那富族男子集會所，舉辦上樑儀式，儀式遵循卡那卡那富族傳統，族人準備酒、肉、魚、年糕，耆老用酒祭祀天神、祖靈，將年糕沾到男子集會所祭壇主梁柱上，祈求男子集會所能夠牢固堅韌，最後將年糕丟向族人以表分享喜氣。此外，族人特贈刀給秘書長，感謝市府重視卡那卡那富族文化復振、重建男子集會所。

卡那卡那富族男子集會所上樑儀式，為遵循傳統，重建的男子集會所柱子專門採用在地50年以上的杉木，由族人從公共造材中挑選，經防腐作業後搬運至祭儀場，作為興建祭壇的重要材料。高雄市長陳其邁去年3月至那瑪夏區視察，在地耆老希望將老舊卡那卡那富族祭儀場進行整修，經了解後有整修必要，由高雄市原民會著手辦理。這個工程歷經120工作天，因山區經常下雨造成工期展延，目前預計8月底竣工。

市長陳其邁表示，卡那卡那富族為台灣原住民族第16族的族群，也是只有高雄市特有的族群，人數極少，所以文化保存就特別顯得重要。考慮施工問題以及族人望新建的祭場方向朝向聖山藤苞山，取其面對祖先的意義，撥款630萬元重建男子集會所，並重建過程中遵循族人傳統方式辦理。高雄市原民會主委阿布斯表示，透過祭壇的重建，讓高雄獨有的卡那卡那富族，經由文化復振傳承下去，並且透過部落大學開設卡那卡那富族男子集會所紀錄課程，將重建過程珍貴的傳統文化知識保存起來，完工啟用時將以傳統儀式慶祝。