台灣貝比魯斯棒球聯盟日前在高雄舉辦的全國少棒選拔賽，關西國中棒球隊在U13組中奪冠，接著總冠軍明星賽戰勝高雄市屏山國小，8月將籌組國家代表隊，代表台灣參與國際規模最大的美國貝比魯斯U12世界少棒大賽。
關西國中田家安教練表示，這場比賽對上的敵手都十分強勁，球隊針對即將遇上的球隊，安排對戰組合，讓比賽時可以順利調度選手，並安排多場模擬情境，加強經驗少的選手對戰經驗。
田家安說，在U13冠亞軍賽中，對上強勁對手花蓮瑞穗國中，小將保持平常心發揮水準，在第一局奪得先機，讓選手氣勢不斷上揚，最終以9 ： 0取勝。
根據大會比賽規定為滿12歲小六、國一生參與，接著爭奪前往美國貝比魯斯U12世界少棒大賽的總冠軍明星賽中，關西國中小隊對上高雄市屏山國小，雙手一度戰成4：4平手，一度讓戰局緊張，緊急調上穩定型投手，終以7：4成功奪冠。
關西國中選手胡辰睿、田鳴軒、林承俊、呂宥民、趙浩宇，在投、打方面十分亮眼，胡辰睿拿下個人獎投手獎，田鳴軒投手最快球速119，是擔任守住勝利後援投手，李承恩更在台灣貝比魯斯聯盟賽，打出第一支全壘打。
根據美國大會規定，將選出12到15名滿12歲不滿13歲的選手，組成台灣國家隊進軍美國，預計7月出發，正式賽事前先於溫哥華、舊金山移地訓練，透過寄宿家庭體驗不同文化的視野與生活，8月前往密蘇里州參加大賽。
縣長楊文科在得知喜訊後，肯定關西國中培育無數棒球好手，期望小選手們赴美可以展現實力，讓世界看到台灣的孩子發光發亮！
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