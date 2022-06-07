周二公布的數據顯示，德國四月工業訂單降幅超過預期，並為連續第三個月的下降。需求減弱，以及俄羅斯入侵烏克蘭，引發市場的不確定性加大。
德國聯邦統計局公布數據，經季節調整後，四月工業產品的訂單為月減2.7%；而三月的相同數據則修正為減少4.2%。
路透調查分析師的預測，四月為月增0.3%。
來自德國國內的訂單為月減0.9%，整體來自外國訂單為減少4.0%，其中來自歐元區的新訂單更是減少5.6%。
四月的工業訂單為年減6.2%。
周二公布的數據顯示，德國四月工業訂單降幅超過預期，並為連續第三個月的下降。需求減弱，以及俄羅斯入侵烏克蘭，引發市場的不確定性加大。
德國聯邦統計局公布數據，經季節調整後，四月工業產品的訂單為月減2.7%；而三月的相同數據則修正為減少4.2%。
路透調查分析師的預測，四月為月增0.3%。
來自德國國內的訂單為月減0.9%，整體來自外國訂單為減少4.0%，其中來自歐元區的新訂單更是減少5.6%。
四月的工業訂單為年減6.2%。
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