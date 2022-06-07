旅居大馬鄉僑快遞2000劑快篩試劑到金門，千里傳達心繫故鄉，血濃於水的溫馨情感。（金大提供）

國內疫情持續延燒，馬來西亞巴生雪蘭莪金門會館寄送2000劑快篩試劑分送國立金門大學及台灣金門同鄉會總會，千里傳達心繫故鄉，血濃於水的溫馨情感，讓鄉親十分感動。

金大校長陳建民表示，馬來西亞巴生地區有近5萬名金門僑胞，是全馬來西亞金僑最多的地方，當地的雪蘭莪金門會館在已故僑領丹斯里拿督斯里楊忠禮博士和其夫人潘斯里陳開蓉女士的贊助支持之下，以及現任主席陳良吉和歷任主席、幹部的領導經營，會務蓬勃發展，不論是團結鄉誼、救濟鄉親、鼓勵子弟向學及從事社會公益等各方面，都發揮廣泛而良善的影響力，是馬來西亞當地非常受肯定的鄉團組織。

陳建民指出，金大近年辦學成效優異，吸引許多海內外學子前來深造。馬來西亞巴生雪蘭莪金門會館每年都會薦送當地優秀的金僑子女返回故鄉的金門大學就讀，「丹斯里楊忠禮潘斯里陳開蓉協助雪蘭莪金門會館慈善基金」每年更提供豐厚的獎助學金給就讀金大的金僑學子女。校方也在課業、語言、生活、社團和工讀等方面提供協助，幫助他們金門故鄉完成人生最重要的學習階段。

金大學務長呂立鑫表示，馬來西亞僑胞非常關心鄉親健康，在得知台灣政府允許海外寄送快篩劑給國內親友後，隨即於5月中旬在馬來西亞購置2000劑鼻咽、唾液兩用的快篩試劑，分送金門大學及台灣金門同鄉會總會，並於5月17日由金門會館主席陳良吉、秘書長劉志山率領會館鄉親連夜打包，雖然遞送期間有諸多關卡，最終仍逐一克服，展現各地金門鄉親愛在故鄉、互助合作的深厚情誼。

呂立鑫說，在遞送的過程中，馬來西亞的快遞公司臨時向金門會館表示擬送到金門大學的1000劑快篩劑只能送到台灣，無法直送金門；因此，緊急改由台灣金門同鄉會總會秘書長黃耀民先行在台北代收，再由黃清祥鄉親載送到台北港轉運金門，大山航運公司得知這批貨是遠從馬來西亞寄送給金大師生的快篩劑，非常感動，所以免費運送。

該批快篩劑日前運抵金門料羅港後，田老爺自助餐廳老闆陳鈞民立即專程義務載送到金大。整個過程可以看到大家的熱心和愛心，讓金大師生十分感動。

金大表示，金門縣政府對海外鄉親也非常關心，返鄉就讀的金僑子女給予全額補助學雜費，金大則給予住宿費的減免，並舉辦原鄉村落巡禮，帶領金僑子女認識他們先祖輩思念的故鄉，也讓海外的金門鄉親和故鄉的情緣可以代代相傳，源遠流長。