新興高球聯盟LIV正在用鈔票對抗PGA美巡賽，他們傳言以1億英鎊的高價收買了「大白鯊」諾曼（Greg Norman）來操盤，又以類似的驚人價碼說動了菲爾米克森（Phil Mickelson）、達斯汀強森（Dustin Johnson）跳槽。更恐怖的是LIV開給老虎伍茲（Tiger Woods）的價碼：據傳將近7.9億英鎊（新台幣291億）！當然伍茲沒有接受。

美媒《華盛頓郵報》報導，LIV未來預計投入20億美元，光是他們開給伍茲的價碼就將近總投資的一半，執行長諾曼驚呼：「嚇死人的高價，我們說的可是很大的9位數。」

全盛期的老虎伍茲是PGA最受矚目的人物，即使離開了巔峰期又受過重傷，他也一直是指標球星。伍茲說：「我相信遺產，我相信大滿貫賽，我相信過往歷史的大型賽事。PGA還在成長，有很多錢可以賺。好比網球，你必須靠自己去贏得那些錢，我們擁有的只是機會，不是保證的金額。」

伍茲強調靠實力贏得的才是正道，他也表示對米克森轉投LIV感到失望。首屆LIV賽事的總獎金2000萬英鎊，冠軍300萬英鎊，伍茲如果願意就可輕鬆入袋數億英鎊，但他寧可留在PGA保護自己留下的歷史遺產。LIV背後的金主是沙烏地阿拉伯，一些球迷因此自嘲「我平日繳的油錢都進了這些高球明星的口袋了。」