歌手謝和弦與混血正妹Keanna(KT)經歷好長一段時間的互撕，終於在去年結束4年婚姻，離婚後雙方各自精采，謝和弦與莉婭(陳緗妮)開展新局，Keanna則積極發展個人事業，接代言、拍廣告外，也發行單曲，還開創個人品牌，而她平時頻繁更新社群，也跟上最近的社群超夯話題，意外吐露還沒離婚前曾被要求3P，因不同意還惹得對方生氣，讓粉絲驚呼意外。

Keanna與謝和弦、莉婭之間牽扯出超大篇章的愛恨情仇，隨不時仍因對方登上媒體版面而被提及，但在正式離婚後，話題漸趨平靜，彼此各過各的，原本謝和弦與莉婭登記結婚1年後鬧婚變，也因女方驚喜懷孕而感情回溫，Keanna在事業及感情上都有新進度，粉絲數也不斷成長。

昨天(6/6)Keanna跟上「關於我可能讓你很意外的point」熱潮，在IG洋洋灑灑寫了19項，並表示有很多沒寫到，還有下集，內容提到，她出生時髮色是金色、雙手都是慣用手、美麗的雙眼是高度近視、6歲開始喝咖啡、快要見到佛祖的溺水經驗有兩次、覺得金城武和基努李維是地球配不上的男人以及對男神李奧納多有關不掉的「羅密歐濾鏡」等，但最讓人意外的，是她提到還沒離婚前的私密閨房事。

Keanna還透露，她喜歡陽光但對陽光過敏、喜歡狗卻對狗毛過敏，「喜歡？？對保險套過敏」，更驚人的是「已婚時曾被要求3P，我死不答應，對方還生氣」，句末還附上一個中指符號，表示對於男方提出這個請求，感到相當不滿，她也表示，原本其實是不婚主義者，但如今卻離過一次婚，不禁自嘲「所以說我當年為何不堅持呢！？」。