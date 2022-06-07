中央今（7日）宣布宜蘭縣新增1579個確診個案，本土累計52633個案例，並新增1名死亡個案。縣長林姿妙表示，今確診人數再度攀升，提醒縣民仍要努力防疫；另外，19日以後，縣內有近2萬名65歲以上長者符合第4劑疫苗施打資格，籲民眾儘快接種、保護自己和家人。

宜蘭縣衛生局表示，由於要間隔五個月以上才能施打第四劑，縣內有近2萬名65歲以上長者，19日以後符合資格；縣府除了透過醫院、診所提供施打服務，也將開設大型疫苗接種站，協助長者儘快接種、儘早獲得保護力。

疫情部份，今日新增1名死亡個案，年齡為60多歲女性，打滿3劑疫苗，長期失能的狀況、抵抗力較差，是長照機構的住民；該案於6月1日發病，不幸於2日病故。另外，根據縣府統計資料，目前死亡的確診個案有73人，80歲以上長者有50位，其中29位，近4成是住宿式長照機構住民。

而死亡個案73人中，有30人未施打疫苗、9人打過1劑、9人打過2劑，另外25人打滿3劑；而有36位是確診3日內不幸往生。

校園疫情方面，今日新增確診學生數250人、教職員工31人，累計7677位學生、789位教職員確診。

目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達87.5％，第二劑涵蓋率為80％，第三劑涵蓋率達65.3％；至於5歲至11歲兒童疫苗涵蓋率達63.2％，12歲至17歲的第二劑涵蓋率達83％，目前正在施打第三劑。