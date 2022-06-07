NCSOFT（代表 金澤辰，以下簡稱NC）今（7）日公開了新作《Project M》首支預告片（Trailer）。《Project M》為以家用主機為平台開發的互動電影類型遊戲，由玩家決定劇情走向。而NC日前也公開了正在開發中的PC/家用主機新作《TL（Throne and Liberty）》連載互動小說「PLAY NOVEL」，包含著TL的世界觀。

《Project M》預告影片

《Project M》為NC正在開發中的家用主機版互動電影類型（Interactive Movie）遊戲新作。互動電影是按照玩家的操作、選擇，將決定遊戲劇情的發展和結局的遊戲類型。

《Project M》將由玩家決定劇情走向

《Project M》預告片是使用NC正在開發中的實際遊戲畫面來製作，可以預覽《Project M》的主要劇情，描述了一個男人由於情人的死亡而報仇的故事。

透過3D 掃描、動作捕捉（Motion capture）、VFX等NC擁有的高技術，實現了角色的表情和動作等細緻的部分，可以欣賞以Unreal Engine5引擎為基礎的如真實般的遊戲畫面以及導演能力。

《Project M》角色表情細緻

《Project M》真實般遊戲畫面

本次《Project M》預告片公開也意味著NC追求的開放式R&D開發文化「NCing」的正式開始行動。

NC PDMO（Principal Development Management Officer）Choi Moon-Young表示，NCing代表著NCSOFT以公開開發過程來與玩家溝通的意志，未來將持續以影片、採訪、小説、線上漫畫等多種形態，積極公開製作過程。

《Project M》預告片相關的詳細内容可以透過YouTube等官方頻道確認。

PC/家用主機新作《TL（Throne and Liberty）》於2日開始正式連載互動小説「PLAY NOVEL」。透過「PLAY NOVEL」可以提前體驗《TL》的世界觀，主要内容為在《TL》世界觀登場的兩個少女「Roen」和「Calanthia」的故事，並添加了視覺和互動要素，讓讀者可以更加投入在故事情節中。

《TL》連載小說「PLAY NOVEL」

NC自6月2日起於官方IG頻道依序連載，共有5個插曲和10個細部章節。並且為了全球玩家提供韓、英文兩個版本。

此外，NC也將以「PLAY NOVEL」開始，透過「TL PLAY PROJECT」使用《TL》的世界觀、美術、音效等多種因素，與玩家持續溝通下去。

《TL》Playbook

NC PDMO Choi Moon-Young表示，此為「開放式 R&D」的一種，是為了期待《TL》上市的全球玩家所準備的新企劃，此後透過多種形式可體驗《TL》的獨創故事。

詳細内容可透過NC官方IG等官方SNS頻道查看。