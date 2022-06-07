南投縣7日新增1905人確診，創下疫情發生以來單日最高紀錄，全縣累計確診2萬8570人；由於確診者輕症居多，以居家照護隔離為主，感到身體不適的患者，透過居家照護獲得藥物，或及時轉介到醫院治療，避免發生中重症。

疫情擴散後，南投縣啟動居家照護，迄今服務達2萬3729人，包括13鄉鎮市衛生所、10家醫院及70家診所，總共93家居家照護醫療團隊，構成防疫網，每天依照衛生局指派接收確診個案，提供居家照護管理。

草屯鎮50歲男性居家照護者，確診第2天，突然發燒不退，並有胸悶等症狀，隨即和居家照護診所醫師聯絡，在醫師建議下轉醫院治療，避免病情惡化。

中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟表示，居家照護的好處是在第一時間，由醫療人員進行健康評估衛教指導，並依個案狀況，必要時開立藥物，緩解確診者症狀，放心在家自我照護，康復解隔；或依個案狀況，必要時協助轉院治療。