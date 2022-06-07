美國政府官員周一表示，拜登總統本周將在美洲峰會上發布西半球經濟夥伴關係，將透過強化現有的貿易協定促進區域經濟復甦。

這項名為「美洲經濟繁榮夥伴關係」（Americas Partnership for Economic Prosperity）將涵蓋5大領域，包括驅動投資、重振機構、促進清潔能源就業、強化供應鏈韌性，以及實現永續貿易。

一名美國政府高層在電話中向記者表示，總體目標是藉由強化美國與該地區的自由貿易協定所建立的基礎，從下至上、從內而外建立我們的經濟，以進一步解決不平等和缺乏經濟機會的問題。

在這個中國不斷擴大其勢力範圍的地區，這項經濟方案將提供另一個替代方案，但尚不清楚有多少經濟困頓的拉丁美洲國家願意買帳。

本周美國將在洛杉磯主辦美洲峰會，拜登將透過這場聚會解決該區域的移民和經濟問題。周一白宮以缺乏人權和民主低落為由，宣布此次峰會將不邀請古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜，促使墨西哥總統也表態不願出席活動。

自1994年在邁阿密第一次召開美洲峰會以來，這是首次再度由美國主辦。拜登將在周三宣布峰會正式開幕，屆時他將重申美國的領導地位，以及將對抗中國日益增長的影響力。

這位政府高層並表示，拜登將提出對美洲開發銀行進行深具雄心改革，以及美國也將尋求入股該銀行的民間貸款部門，以促進民間資本（Private Capital）的有效運用，他表示：「因為民間將扮演核心角色」。