日本電產(Nidec)7日指出，為深化與全球半導體製造業者合作關係，確保在晶片短缺時也可以順利拿到關鍵零組件可使用，因此決定把集團內半導體採購獨立出來，特別再成立另個部門。

這家全球HDD(硬碟)驅動用小型馬達市占率最高的日本電機業者，因為看到電動車、家電以及其它產品的晶片供應，還是沒有回復至正常狀態，所以才會把採購項目統一集中。

日本電產表示，尤其是影響汽車製造的晶片短缺問題，短期之內可能還是無法解決。日前，全球銷售量最大的豐田汽車曾宣布，因為缺料之故，6月全球產能預計被迫減少10萬輛左右。

豐田汽車主要零組件供應商之一的電裝(Denso)，2月時買下台積電正在日本興建的半導體新廠約1成股權，就是要確保微控制器晶片，日後供應不會有斷貨情況發生。

日本電產表示，將會在半導體製造或者是購買方面下功夫，未來在晶片設計以及生產製造時，也會與供應商之間更加緊實合作。同時，日本電產也正在擴大電動車節能驅動馬達系統的產能，希望最晚在2030年，能達成全球市占率45%的目標。