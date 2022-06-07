世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 將為忠誠熱愛著遊戲的玩家們帶來一場慶典！台灣時間 6 月 10 日的早上 6 點（太平洋標準時間 6/9 下午 3 點），Devolver Digital 將在 Twitch 上的 Twitchgaming 頻道進行 30 分鐘的直播節目，為夏季的到來拉開序幕，將最新、最火熱的遊戲內容通通報給你知！

活動預告

Devolver Digital 持續關注著玩家們的需求，也深知本次節目前的倒數將是玩家們最引頸期盼的一段時間。在去年，Devolver Digital 以《迴圈英雄（Loop Hero）》、《死亡之門（Death's Door）》、《賭命牌卡（Insrcyption）》等作品驚豔全球，今年也同樣為玩家們準備了許多誠意滿點的作品，不計代價地想呈現到觀眾眼前。

6 月 10 日的早上 6 點，記得鎖定 Twitchgaming 頻道 ── 為夏日遊戲祭提前做好準備，Devolver Digital 今年祭出的遊戲陣容將會讓你心癢難耐！在 Twitch 上追隨 Twitchgaming 頻道、記得準時報到，或是追蹤 Devolver Digital (@devolverdigital) 的 twitter 來獲得今夏最新、最即時的遊戲資訊。