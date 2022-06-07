台中市副市長令狐榮達在疫情線上記者會表示，市府6日啟動長照機構「醫」起守護補助方案，針對住宿型的長照機構、社福機構等，首日陽性率達4.13％。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市6日啟動長照機構「醫」起守護補助方案，針對住宿型的長照機構、社福機構等，首日其64名快篩陽確診，陽性率達4.13％。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）。

台中市衛生局副局長邱惠慈解釋，長照機構「醫」起守護補助方案首日已篩檢15家住宿型長照機構1551名人員，包含住民及工作人員，其中64名快篩陽，確診率4.13％。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市兒童疫苗施打統計至7日上午8點，共施打12萬8839人，整體兒童疫苗覆蓋率達到66.4％。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市7日新增1萬2498例本土確診個案，台中市副市長令狐榮達在疫情線上記者會表示，市府6日啟動長照機構「醫」起守護補助方案，針對住宿型的長照機構、社福機構等，首日其64名快篩陽確診，陽性率達4.13％。

台中市衛生局副局長邱惠慈解釋，有鑑於長照住民多為新冠肺炎高風險群，加上他們如果感染後不立即給予抗病毒藥物，易併發中重症死亡，因而台中市6日起啟動長照機構「醫」起守護補助方案，由20家急救責任醫院直接派醫護進入長照機構提供長照醫療服務，由醫護幫住民及工作人員快篩，陽性由醫師直接評估診斷確診，如符合中央抗病毒藥給藥條件，即立即給藥。

首日已篩檢15家住宿型長照機構1551名人員，包含住民及工作人員，其中64名快篩陽，確診率4.13％，因其中一家機構為兒少機構不符合中央抗病毒藥給藥標準，經醫師評估給予48名人員抗病毒藥物，用藥比率高達98％，並案排區域級以上的感控專家進入170家長照機構協助檢視並給予全方位防疫指引建議。

針對兒童疫苗施打情形，令狐榮達表示，統計至7日上午8點，共施打12萬8839人，莫德納已施打3萬7139人，兒童BNT已施打9萬1700人，整體兒童疫苗覆蓋率達到66.4％，施打狀況是六都前三名，市府將持續努力協助台中市的兒童，增加疫苗保護力。另外，國、高中第三劑BNT疫苗，統計至6日，施打人數已突破3萬人，目前已有3萬366名國、高中生完成接種，昨日單日校園施打加上醫療院所預約，就有7623人接種。