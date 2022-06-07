三福化（4755）因原料漲價而調整價格及新產品與部分工程認列，5月營收5.38億元，年增60.08％；前五月營收27.14億元，年成長68.81％。

材料-KY（4763）因絲束市場需求強勁、開拓亞洲市場有成，加上醋酐廠完工批量外賣，絲束產能擴充，5月營收3.51億元，年增59.59％，為上市來新高；前五月營收14.91億元，年成長38.82％。

三福化產品線包括基礎化學品、精密化學品（含顯影劑、蝕刻液、剝離液、稀釋液）及新興化學品（TMAH回收工程及再製成顯影液）。其中，近年重點切入半導體材料回收，TMAH回收技術已取得重大突破，回收液純化後純度已符合晶圓大廠夥伴的要求，躋身國際標準。

三福化TMAH回收業務因應晶圓廠夥伴擴廠，也同步提高產能；下半年預計7,000噸投產，供應面板廠，第二階段5,000噸產能將於明年下半年開出，並增加純化設備可再製成半導體顯影劑。

材料表示，3月初完成4,000噸絲束產能擴增，新產能貢獻營收，及眼鏡用塑料級醋片需求強勁，暨醋酐開始批量出貨，烘托營收持穩推升。目前訂單能見度良好，並有新絲束產能擴增，加上去年第四季增加新的醋片產能，且醋酐已批量出貨，預期營收成長可望為上市來最佳。

材料除擬再擴充絲束產能，還將投資研發綠色環保材料，預計今年下半年度擬於台灣成立研發中心，研發可生物降解材料。另因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，材料規劃擬建置醋酸長絲及三醋酸纖維產能，擴充多樣化產品。