由於擔心激進的貨幣緊縮政策，對全球經濟產生衝擊，讓對中國逐步重新開放的樂觀情緒消退，歐股早盤出現下跌。

周二泛歐Stoxx 600指數早市跌2.10點或0.47%，為442.02點。

澳洲央行的加息為近22年來新高，並且宣布未來採取更多緊縮政策。投資人也密切關注歐洲央行本周召開的會議，以及美國即將公布的通膨資料。

追蹤美股隔夜的下滑，科技股下跌0.7%。

在一家券商下調評級後，法國軟體製造商達梭系統(Dassault Systemes)大跌2.3%，領跌其它成分股。

隨著英鎊下滑，倫敦的富時指數表現持平。

英相強生在周一躲過了黨內不信任投票，並馬上推出一系列新政策，試圖重新鞏固他在諸位資深部長級官員當中的地位。

北歐航空(SAS)大跌11.5%；瑞典政府表示，不會對該虧損連連的公司進行新注資，並且無意成為該公司長期的股東。