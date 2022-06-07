即將上映的電影《侏羅紀世界：統霸天下》，找來早期《侏羅紀公園》元老卡司山姆尼爾、蘿拉鄧恩與傑夫高布倫，和新一代主角克里斯普萊特、布萊絲達拉斯霍華同台，兩代新舊角色同時現身，掀起影迷心中的滿滿回憶殺，也好奇起來其他角色的近況如何。

除了早期3位元老級主演，影迷們也相當關心其他舊角色動態，其中兩位童星雅莉安娜理察斯及約瑟夫馬傑羅，當時飾演被恐龍追殺的姊弟，令人印象深刻，而其中飾演姊姊的雅莉安娜，其實早在8歲時便已入行拍戲，電影《侏羅紀公園》便為她的代表作品，如今已42歲的她，當年的天真女童星再次現身幕前，尤其令人矚目。

雖憑藉《侏羅紀公園》成名，雅莉安娜志向並非從事演員，後續雖仍有接拍作品，但她更專注成為1名優秀畫家，早於2000年就已淡出影壇，後來她嫁作人婦、以及生下1名寶貝女兒，從她PO出的幾張IG近照來看，可見美麗猶存，但眼角卻冒出少許的小細紋，至於兩頰乍看之下略顯凹陷，因此被人議論外貌似乎比起真實年齡42歲還要蒼老。

雅莉安娜當年參與《侏羅紀公園》試鏡時，該片導演史匹堡挑選小朋友演員時，僅於試鏡當下提出尖叫的要求，不料僅有雅莉安娜發出的尖叫聲，足夠叫醒正在睡覺的史匹堡太太，甚至走出走廊門外關心查看是否發生意外。而雅莉安娜也確實成功塑造開朗活潑的小女孩劇情，使得後續仍有諸多影迷記住她的表演。