觀光局澎管處為確保海洋永續發展，於7日特別搭船前往國境之西花嶼，辦理東山岩坡海岸清新潔淨宣示行動，結合公私部門力量進行花嶼的淨灘工作，共同維護澎湖美麗海域及提供遊客良好遊憩環境；並期建立環境永續觀念，學習認識環境並尊重自然，重新尋找與地球共處的方式。

由於澎湖的東北季風所帶來世界各地的海漂垃圾，是海洋渡假勝地澎湖目前面臨最大的環境課題，亦存在海洋生物誤食的潛在危機，「向海致敬」淨灘活動希望藉由各機關團體參與，宣示澎管處及澎湖各界對永續海洋之配合，以確保澎湖海域的優質發展。

澎管處此次活動計65人參與，包括農漁局、望安鄉公所、望安消防分隊、花嶼國小、社區、安檢所、派出所等單位，大家以行動共同表達對「向海致敬」之重視。

整個活動進行約2個多小時，經同心協力下，計清出約300公斤海漂物及垃圾等，讓花嶼海岸線，呈現濱海潔淨自然面貌。活動期間，農漁局人員亦就保育觀念進行宣導。澎管處也呼籲來澎旅遊的觀光客，共同維持澎湖清新潔淨旅遊環境，成為「世界最美麗海灣」的守護天使。