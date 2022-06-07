白內障是眼睛老化的過程，水晶體因為變得混濁而逐漸影響視力，這類情形多半發生在老人家身上，但其實近年來有年輕化趨勢。眼科醫師林于皓特別在臉書粉專PO文提醒，指出4類人是高風險群，千萬不可不慎。
林于皓透露，一名近視高達2100度、年約40歲的病患近日前來就診，後來檢查發現，2100度的度數是因為白內障所導致的近視，幸好透過替換水晶體已改善白內障帶來的困擾。
林于皓進一步指出，除了老年人之外，有4類人是白內障高風險族群，包括：長期使用類固醇藥物、眼球曾有外傷者、長期在日照下工作，以及高度近視的人。
林于皓提醒，白內障早期症狀有視力模糊，色彩變得暗沈、不明亮，視野顏色對比變差，或是近視度數加深，而且是換了好幾付眼鏡仍持續加深、無法改善。民眾容易誤以為是老花而忽略追蹤與治療，因此若是出現以上早期症狀時，應立即前往眼科診所檢查，確認是否為白內障或其他眼疾，並與醫師討論治療計畫。
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