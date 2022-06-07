中央警察大學傳出偷拍郎，經查發現偷拍的男同學，趁四下無人到淋浴間偷拍正在洗澡的女子，女方發現後嚇得通報學校。校方表示，男同學確實偷拍，經召開訓育委員會後，依校規記其大過1次及記小過2次之處分，已通報桃園市家防中心，針對男同學涉及性騷擾及刑事訟訴等節，學校尊重受害者的決定。

1名警大學生在社群網站《Dcard》爆料，「中央警察大學學生淋浴間偷拍同學洗澡」，據了解，該名學生為大四畢業生，日前凌晨時拿手機到教職員淋浴間偷拍正在洗澡的女子，女子發現後當場尖叫，男同學見東窗事發火速逃離現場，校方接獲通報後，調閱監視器發現偷拍男為該名畢業生。

對此，中央警察大學指出，經取得男同學的同意後，查看其手機及個人電腦確認並無其他偷拍的檔案，男同學表示，對自己的行為深感悔意，並向受害的女子道歉獲得原諒。

警大表示，案發後隨即召開訓育委員會審議男同學的行為，依規定記大過1次及記小過2次之處分，也正式通報桃園市家防中心，針對男同學涉及性騷擾及刑事訟訴等情節，學校尊重受害女子後續相關決定，並將持續宣導性平及法治教育，提醒師生勿以身試法。