枋山車站沿途景致優美，期待能跟進多良車站，成為國境之南的熱門鐵道景點。（林和生攝）

台東多良車站因景致優美，近幾年躍升南迴公路熱門景點之一，同樣位於台26線必經之路旁的枋山車站，搭配藍皮解憂號重駛，開始有遊客駐足，地方希望公部門串連鄰近景點，將國境之南被埋沒的「珍珠」串成項鍊，藉此帶動獅子鄉觀光產業鏈。

有全台「最美火車站」之稱的多良車站，一邊是綠蔭山景，一旁是湛藍太平洋，火車與鐵道倒影讓列車宛如漂浮在海面上，美得讓人驚嘆，近幾年成為東部旅遊熱點，過年高峰期1天至少3000人，平日也有1000到1200人次。

屏東縣議員李紀財認為，枋山車站天然條件一點也不輸給多良車站，作為台鐵運轉路線的極南車站，居高臨下、視野遼闊，不僅眼前一片開闊海洋，還能看到公路蜿蜒，搭配有著夏日風情的椰子樹，遊客在此駐足，同樣能感受心曠神怡。

無奈枋山車站目前為乙種簡易站，僅停靠一日2班次的藍皮解憂號，讓如此美景被世人忽略，實在非常可惜，其實若能搭配鄰近鄉鎮豐饒農漁特產品，相信動動腦筋，將遊客導入，未來觀光前景可期。

地方民眾指出，枋山車站雖位於獅子鄉內，但因距離枋山市中心較近，故因此命名。屏東縣政府交通旅遊處長黃國維坦言，過去藍皮解憂號就曾以枋山站為賣點，欣賞2021年最後一個夕陽，確實有機會打造成為「人生一定要造訪一次的車站」。

但黃也談到，屬於過路站的枋山站，若單靠一個站體很難吸引遊客駐足，不過延線包括卡悠峰瀑布，從停車區步行約15分鐘路程，即可看到這座美麗瀑布，配合小農市集或多處景點串連，導入半日或一日遊程，就會更有看頭，會再與相關單位連繫討論，期待有初步規畫。