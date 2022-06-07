蔡總統聲稱勞工是心中最軟的一塊，民眾黨質疑，《最低工資法》延宕2208天，基本工資3萬遙遙無期，蔡政府口口聲聲要「排除萬難」，實際上卻一拖再拖，怎麼對得起一千萬名勞工。

民眾黨指出，政府要解決低薪，不能只在選前喊話，蔡英文總統在2016年競選時提出《最低工資法》政見，2017年更說「工資3萬是我的夢想」，但《最低工資法》草案躺在行政院近4年還是沒有任何進度。

蔡英文總統執政6年來，每回調高工資都被比喻為「漲一顆滷蛋」，近年來萬物齊漲，薪資漲幅變得連滷蛋都買不起。如果要達成蔡總統心中的「夢想價」3萬元，任內還有2次機會，總共必須上調4750元，漲幅須達18％。

民眾黨批評，民進黨官員總是自滿於每年都有調薪，然而今年第一季實質經常性薪資負成長年減0.1％；主計總處也下修今年GDP預估至3.91％，保4破功，更上修消費者物價指數（CPI）年增率為2.67％，通膨吃掉薪資成長，民眾生活更加不容易，調薪不是政府的恩賜，而是該趕快做的急事。

目前基本工資審議採協商制，由政府、學者、勞工及資方代表組成，協商過程卻沒有法源規定參考的數據，往往受行政部門任意左右。民眾黨呼籲政府應納入通膨、房租、緊急危難及非典型勞動等狀況，過程全程公開透明，接受社會共同檢視，避免黑箱作業和政治操弄。

民眾黨肯定政府展現調高工資的決心，但不能只是空談，《最低工資法》不能一任拖過一任，蔡總統與其精神喊話和大開支票，不如盡速把行政院版《最低工資法》送入立法院，別讓低薪與通膨壓垮百姓。