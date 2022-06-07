花蓮自3月31日至6月6日已累計75例死亡個案，其中70歲以上佔74％。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮自3月31日至6月6日已累計75例死亡個案，其中從未接種疫苗者佔44％。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮5至11歲明天可攜帶學校開立的補接種通知書及健保卡，於下午1時至5時到花蓮市中正體育館及吉安鄉吉安國小接種。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣衛生局長朱家祥（右）與教育處代理處長翁書敏（左），說明縣內目前的疫情狀況。（羅亦晽翻攝）

花蓮今天新增1427例確診個案，自3月31日迄今已有4萬1893人染疫、75人死亡，衛生局分析，死亡個案中，有64％為男性，36％為女性，且74.7％為70歲以上長者，另針對接種疫苗與否進行觀察發現，未接種疫苗者佔死亡個案總數44％，鼓勵民眾施打疫苗。

衛生局長朱家祥表示，據縣內自3月31日至6月6日統計，目前已累計75例死亡個案，由於中央會再次確認個案死因，因此數字較中央公告多。

朱家祥指出，75例死亡個案共有27名女性，48名男性；30人為機構住民；70以上長者佔總市74.4％，最高死亡年齡為104歲女性，最低則為43歲罹患精神疾病的女性。

衛生局也對死亡個案接種疫苗狀況進行分析，朱家祥表示，75人中，有33人從未施打過疫苗，佔總是44％；接種過1劑與2劑者，各有9人，共佔24％；24人接種3劑，佔32％。整體看來，打滿3劑疫苗的死亡率仍比從未接種低，仍然鼓勵民眾積極接種疫苗。

由於，花蓮疫情進入高原期，中南區染疫率近期也逐漸攀升，一度無專責病房使用，所幸經衛生局協調，陸續將重症者轉至北區專責病房照護，緩解中南區緊繃的醫療量能。截至今天，北區專責病房尚有133床、中區5床，南區4床。

此外，花蓮5至17歲兒少集中校園接種BNT疫苗今天畫下句點，針對5至11歲未能如期接種的孩童，縣府明天將在花蓮市中正體育館及吉安鄉吉安國小開設隨到隨打站，家長下午1點至5點可攜帶學校開立的補接種通知書及健保卡前往接種，或向13鄉鎮市衛生所預約接種。