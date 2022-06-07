上市公司5月營收數據將於6月10日前公布，由於今年以來台股由強轉弱，加上外銷訂單、出口金額下滑，因此，CRIF中華徵信所7日表示，不含KY股的國內上市公司，5月營收表現看起來很難避免衰退。

根據CRIF中華徵信所統計，今年上市公司月營收環比（當月較上月成長率，MoM）比較，2022年1月上市公司營收總額3兆2,703億元，較2021年12月衰退11.83％；2022年2月營收總額下修到2兆8,173億元，較1月衰退13.85％。

CRIF中華徵信所總編輯劉任指出，2月的衰退或許可以視為季節性例行性衰退，因為有農曆年假、工作天數較少，而3月上市公司營收總額上升到3兆7,828億元，較2月成長23.62％，展現成長動能。但是，4月又受到美國升息、疫情擴散、俄烏戰爭、上海全面封城的多重影響，當月上市公司營收總額再度下滑到3兆421億元，較3月衰退12.65％。

劉任提醒，今年來上市公司28大類股當中，沒有任何一類股能連續4個月成長，尤其是4月上市公司營收較3月成長的類股，僅限於貿易百貨、鋼鐵、電器電纜、食品，以及玻璃陶瓷類5個類股，而且均為3％以內的小幅成長；其他23大類股均較3月衰退，並且有13大類股營收較3月衰退達兩位數。

由於5月外銷訂單與出口金額也將公布，因此，CRIF中華徵信所指出，如果兩項數據可能也出現衰退的情況下，上市公司5月營收總額就難避免衰退。劉任說，如果上市公司連續兩個月營收總額出現衰退，就要留心後市變化。