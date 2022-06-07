吳卓源邀請到男神鳳小岳合作MV。（華風數位提供）

吳卓源首次體驗吊鋼絲，鐵衣外還要穿著長禮服行動很不方便。（華風數位提供）

鄉民老婆Julia 吳卓源新歌 〈floaty shit〉MV，邀請到戲劇男神鳳小岳擔綱 男主角，二人首度合作卻因劇情關係只能遙遙相望，讓歌迷朋友們大嘆可惜。

二人在 MV 劇情中分別飾演陰陽相隔的未婚夫妻，Julia 因為意外離世，魂魄卻留連在人間漂流著，鳳小岳則飾演走不出悲痛的未婚夫，導演林昱夆試著用凡人終將面對衰老、死亡，而這整個過程都與「離去」脫不了關係。

Julia坦言拍攝時大部分都是綠幕，真的很難想像最後的畫面，沒想到成品這麼酷，尤其有鳳小岳的出演，讓整個 MV的故事性完整表現出來。 Julia 說：「鳳小岳是一位非常專業的演員，只要導演一開拍就會馬上入戲，但一喊卡又可以 很輕鬆的聊天。和他在拍攝過程中的相處非常的自在。」

鳳小岳則大讚：「Julia 是一個非常有才華的藝人，不管是唱歌還是創作上，我一直都很喜歡和有才華的人交流。」他表示，最吸引他的當然是 Julia 的歌曲，加上導演有強烈的風格，會讓人很想在他的 MV 中出現。

為了MV，Julia 第一次吊鋼絲，她說自己平時就容易暈車，還恐高，所以事前非常擔心，而且為了吊鋼絲的安全性，她需要穿戴特殊鐵衣，光把鐵衣穿好就要半小時，身體一直被鐵衣及二條吊 繩磨擦，從一開始不舒服到漸漸感到非常疼痛，Julia 說：「這是我人生第一次吊鋼絲，吊之前真的超害怕，但我覺得人生就是要不斷挑戰，所以我還是拿出勇敢去試了，還好出來的畫面都超美的，所有的忍耐跟疼痛都是值得的。」 Julia也爆料說：「我爸媽一直大讚鳳小岳演得太好了吧！表情很有感覺！完全沒有注意到自己女兒表現，我飄在半空中美美地唱著歌。」