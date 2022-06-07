富豪居雲嘉之友會創辦人李杰（左2）逐一象徵性致贈ipad給西螺鎮的8明國小校長，左三為文昌國小校長廖妙英。（周麗蘭攝）

西螺安定國小校長洪孟真（左4）代表回贈一幅該校小朋友以西螺特產做成的拼圖給李杰（左4）。（周麗蘭攝）

西螺鎮國小學童每人都有一部平板電腦的使用權。（周麗蘭攝）

富豪居雲嘉之友會創辦人李杰受雲林縣長張麗善為校園防疫設想而感動，原定捐贈300台ipad給西螺鎮，得知全鎮國小「一生一平板」需1614部，也依照教育處建議捐足。縣府7日舉行捐贈典禮，縣長張麗善及西螺鎮8所國小校長都出席代表受贈。

雲林縣國小學生4萬7707人，包括縣府自行採購、中央補助、企業捐助的平板電腦累積3萬2645部，人機比是68％，雲林縣府目標是「1生1平板」。

富豪居雲嘉之友會創辦人李杰5月間從媒體報導得知中央放寬校園停課標準，雲林縣府堅持以最嚴謹等級維護校園學童安全，即1名學生確診全班停課，他認同且佩服張麗善的決心。

李杰7日表示，還沒有疫苗之前學校是很危險的場所，雲林縣有這麼積極的作為，作為國民願一點心力，捐助線上教學器材，打造學童安心在家就學的環境， 在張縣長建議下，以西螺鎮為一個「一生一平版」示範點。

他表示，捐贈平板是讓學生減少染疫的風險的一點心意，在全台各大都市都還無法做到之前，雲林縣先布建一個鄉鎮，也在張縣長大力支持下這件事快速進行。

西螺鎮8所國小校長7日親自出席捐贈典禮，縣議員李明哲、廖偉晴代表家長致謝，李明哲表示，突破、實驗、更新的教育精神在此事件看到了，感謝李杰先生捐贈硬體設備以及一顆柔軟心的示範。

張麗善表示，學校是高風險的地方，學童確診的比例越來越高，雲林縣府把小朋友的安全視為第一，2年前率先發放口罩，今年採購唾液快篩劑照顧幼兒，並且獲得台塑企業捐贈快篩劑，小一到小六學生每人發放2劑快篩劑；目前雲林縣的幼兒疫苗施打率已經達到90.5％，也是全台第一名。

張麗善說， 這一兩年來縣府提升智慧教學設備，國小學童可使用平板電腦的比率是68％，縣政府也採購2500張SIM卡，讓線上教學無障礙，平板的目標是1生1平板，西螺鎮做為一個示範鄉鎮。

教育處長邱孝文表示，雲林縣平板電腦的分配原是6個班共用「1組」平板電腦，1組是以班級最多學生數來計算，一班用完了再輪到下一班，使用上不太方便。

邱孝文說，平板電腦是教學上很重要的工具，西螺鎮達成生生有平板的目標，遠距教學時帶回家，用完帶回學校，平常在學校需使用可以不用等；更重要的是養成學生自主學習的習慣，善用線上的教學平台，暑假寒假也可以自主學習。