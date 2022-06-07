智伸科(4551)5月營收7.07億元，年減6.2％，除了五一長假、工作天數較少因素外，封城影響物流尚未完全抒解，使得品牌車廠及Tier1客戶等汽車零組件出貨減緩；累計前5月營收38.24億元，年增1.31％。

智伸科表示，電子事業部隨著5G、WiFi 6/6E催升遠距辦公、數位轉型、AIoT等趨勢，帶動工業級固態硬碟規格不斷升級；此外，醫療手術器械新品滲透率提升，電子、醫療產品5月出貨相對穩定。

目前部分品牌車廠4月中下旬開始復工復產後，5月大陸新車銷售市場有回暖的跡象。而隨著6月解封在望，加上大陸政府針對新能源車下鄉政策，以及單車價格(不含增值稅)不超過人民幣30萬元2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅的優惠政策於6月即將上路，有機會刺激新車銷售市場，帶動智伸科汽車事業業績有望逐步回溫，整體業績第二季落底回升，下半年整體營運有望優於上半年。